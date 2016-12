BOWLING: Freeze Frame Bowl, Dec. 20-22

League Bowling Stats

Tuesday Night Road Warrior League

Date Bowled: Tuesday, 12/20/2016

Week 14 of 25

Brent Gerleman 279, Jim Allen 257,

Tyler Brockney 254

Wednesday Night Hot Shot League

Date Bowled: Wednesday, 12/21/2016

Week 15 of 30

Congratulations to Cornelius Seed for winning first half

Cornelius Seed 39-21

Wyffel’s Hybrids 36-24

Allison Hardware 35-25

All American Landscape 34-26

A&M Electric #1 33-27

High Game/Series

Jack Majewski 223, 202/603, Dave Iverson 530,

Darin Trees 205/553, Gordy Smith 231/606,

Dick Reser 201, 237/624, Mike Salge 512,

John Martin 528, Matt Katcher 207, 246/623,

Isaac Almelien 205/542, Randy Moad 507,

Clark Freesemann 561

Blair Hanig 151, Tif Fisher 184,

Nick Janssen 202, 219/580

Thursday Night Pin Buster League

Date Bowled: Thursday, 12/22/2016

Week 11 of 24

Cooper Motors 30-14

Emerald Door 25-19

Pioneer 23-21

Freeze Frame 22-22

Pin Spillers 18-26

Curly’s 14-30

High Game/Series

Clark Freesemann 207/547, Ryan Schnoes 212/602,

Brett Langfritz 530, John Groen 206/557,

Cory Miller 515, Curt Henrichs 210/553,

Dick Lursen 246/602, Scott Lursen 510,

Career high series for Dick Lursen!!

Jim Blockhus 237, 204/635, Nick Schweizer 213/564,

Aaron Huff 233, 226/643, Charles Lahr 224/564

–20161229 —