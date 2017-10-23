Charles City YMCA Spook 5K Run Results

Charles City Family YMCA
39th-Annual Spook 5K Run
Oct. 21
OVERALL MALE TOP 3 — 1. Jacob Vais 19:22, 2. Max Deeter 21:30, 3. Dylan Salinas 22:30.
OVERALL FEMALE TOP 3 — 1. Jordan McKeag 24:40, 2. Harper McInroy 24:41, 3. Maya Bruening 25:44.
AGE GROUP TOP 3
14-&-UNDER MALE — 1. Vais, 2. Aiden Shannon 26:23, 3. Wrigley Parks 28:21.
14-&-UNDER FEMALE — 1. McInroy, 2. Bruening, 3. Madison Lensing 27:46.
15-19 MALE — 1. Deeter, 2. Salinas, 3. Nolan Loftus 22:40.
15-19 FEMALE — 1. Sierra Walker 30:48, 2. Anissa Valladares 40:04, 3. Payten Johnston 55:29.
20-29 FEMALE — 1. McKeag, 2. Rachel Baxter 28:13.
30-39 MALE — 1. Mark Lynch 24:28, 2. Brad Ritter 26:32.
30-39 FEMALE — 1. Michele Vais 26:27, 2. Kara Shannon 26:51, 3. Sam Ritter 28:32.
40-49 MALE — 1. Chad McKeag 23:33, 2. Ryan McInroy 24:42, 3. Jamie Kilby 39:04.
40-49 FEMALE — 1. Jenna Haglund 28:41, 2. Elly Rochford 29:34, 3. Tracy Walker 30:48.
50-59 MALE — 1. Ray Nehls 26:23, 2. Jody Baxter 31:46.
50-59 FEMALE — 1. Laura Wallace 31:04, 2. Judi Humphrey 31:43, 3. Shirley Platte 39:01.
60-69 MALE — 1. Bob Durrwachter 25:44, 2. Bob Krueger 34:37.
60-69 FEMALE — 1. Rita Sanner 41:43, 2. Karen Trettin 47:25, 3. Kathy Schafer 55:29.
70-&-OVER MALE — 1. Don Jarrard 38:54.
70-&-OVER FEMALE — 1. Diane Melrose 47:24.