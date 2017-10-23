Charles City YMCA Spook 5K Run Results

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Press photo by John Burbridge Runners cross the suspension bridge during Saturday's Spook 5K Run hosted by the Charles City YMCA.
Press photo by John Burbridge Jordan McKeag heads toward the finish line on way to winning the overall female title.
Press photo by John Burbridge Jacob Vais reached the 3-mile mark with the nearest competitor more than two minutes behind on way to winning the overall title.
Press photo by John Burbridge Spook 5K run trophy and medal winners gather for a group photo.

Charles City Family YMCA
39th-Annual Spook 5K Run

Oct. 21

OVERALL MALE TOP 3 — 1. Jacob Vais 19:22, 2. Max Deeter 21:30, 3. Dylan Salinas 22:30.

OVERALL FEMALE TOP 3 — 1. Jordan McKeag 24:40, 2. Harper McInroy 24:41, 3. Maya Bruening 25:44.

AGE GROUP TOP 3

14-&-UNDER MALE — 1. Vais, 2. Aiden Shannon 26:23, 3. Wrigley Parks 28:21.

14-&-UNDER FEMALE — 1. McInroy, 2. Bruening, 3. Madison Lensing 27:46.

15-19 MALE — 1. Deeter, 2. Salinas, 3. Nolan Loftus 22:40.

15-19 FEMALE — 1. Sierra Walker 30:48, 2. Anissa Valladares 40:04, 3. Payten Johnston 55:29.

20-29 FEMALE — 1. McKeag, 2. Rachel Baxter 28:13.

30-39 MALE — 1. Mark Lynch 24:28, 2. Brad Ritter 26:32.

30-39 FEMALE — 1. Michele Vais 26:27, 2. Kara Shannon 26:51, 3. Sam Ritter 28:32.

40-49 MALE — 1. Chad McKeag 23:33, 2. Ryan McInroy 24:42, 3. Jamie Kilby 39:04.

40-49 FEMALE — 1. Jenna Haglund 28:41, 2. Elly Rochford 29:34, 3. Tracy Walker 30:48.

50-59 MALE — 1. Ray Nehls 26:23, 2. Jody Baxter 31:46.

50-59 FEMALE — 1. Laura Wallace 31:04, 2. Judi Humphrey 31:43, 3. Shirley Platte 39:01.

60-69 MALE — 1. Bob Durrwachter 25:44, 2. Bob Krueger 34:37.

60-69 FEMALE — 1. Rita Sanner 41:43, 2. Karen Trettin 47:25, 3. Kathy Schafer 55:29.

70-&-OVER MALE — 1. Don Jarrard 38:54.

70-&-OVER FEMALE — 1. Diane Melrose 47:24.

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